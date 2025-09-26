Интервидение
25 сентября, 23:08

Около аэропорта датского Ольборга снова заметили БПЛА

Обложка © Freepik / fanjianhua

У аэропорта в Ольборге на севере Дании, который также служит авиабазой ВВС страны, вновь обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает сервис Flightradar в социальной сети X.

Согласно данным сервиса, в стране отменили вылет рейса SK1225 из Копенгагена в Ольборг. Также авиарейс KL1289 вернулся в Амстердам.

Стоит напомнить, что воздушное пространство над Ольборгом уже закрывали сутками ранее, в ночь на 25 сентября, из-за несанкционированных полётов дронов. Тогда местная полиция начала расследование. Тот инцидент привёл к смене маршрутов трёх авиарейсов.

    avatar