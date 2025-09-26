Аэропорт Волгограда открыли для самолётов спустя 5,5 часов

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань оставалась закрытой для полётов почти 5,5 часов. Сообщение об отмене ограничений появилось после 5:40 утра по московскому времени.

«Аэропорт Волгоград — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в уведомлении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что временные ограничительные меры применяли, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Напомним, что ограничения в аэропорту Волгограда начали действовать в ночь на пятницу, 26 сентября, с 00:16. В те же часы жители сообщали о налёте украинских беспилотников на Ростов-на-Дону и Таганрог.