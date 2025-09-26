Интервидение
26 сентября, 06:44

Ещё один пострадавший при сходе вагонов на железной дороге в Приамурье умер в больнице

Число погибших при сходе вагонов на железной дороге в Приамурье достигло трёх

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Число погибших в результате схода вагонов и укладочного крана во время ремонта пути на железной дороге в Тындинском округе Амурской области достигло трёх. Пострадавший умер в больнице, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«На одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, два человека скончались в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы», — уточнили в управлении.

Как писал Life.ru, инцидент произошёл 19 сентября около 20:40 на перегоне Беленькая – Федосеев, когда работники проводили замену рельсошпальной решётки. В этот момент сошли с рельсов два вагона и укладочный кран. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Для ликвидации последствий аварии был введён режим ЧС.

