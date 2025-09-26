Багаж прилетевшего из США певца Джейсона Деруло потеряли в Москве

Поп-звезда Джейсон Деруло и его команда не смогли получить багаж после прибытия рейсом из Стамбула во Внуково. После полутора часов ожидания у ленты американцам пришлось оформить потерю, потратив время и силы на решение проблемы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

Певец Джейсон Деруло и его команда остались без багажа после перелёта из Стамбула во Внуково. Видео © Telegram / Mash

После этого Деруло и его команда отправились в отель The Ritz-Carlton на Тверской на кортеже из V-классов. Певец разместился в президентском люксе, доступном по спецбронированию.

Переговоры о концерте в России велись в течение полутора месяцев. Джейсон Деруло известен своими хитами, такими как Wiggle (совместно со Снуп Доггом), Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty и Swalla (с Ники Минаж и Ти Долла).