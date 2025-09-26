Захарова: Сообщение Bloomberg о предупреждении Запада — фантазия
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фантазией» публикацию Bloomberg о якобы предупреждении Западной Европы России о готовности сбивать российские военные самолёты. Свою реакцию она дала в интервью ТАСС.
По версии Bloomberg, Европa якобы довела до Москвы позицию о возможности «ответить в полную силу» на нарушения своего воздушного пространства, включая сбивание самолётов-нарушителей, — якобы во время «напряжённой встречи в МИД России». Захарова заявила, что не понимает, «о чем идет речь», и предположила, что «это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства».
Дипломат добавила, что новость была «состряпана для того, чтобы развить тему этой абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев», направленной на милитаризацию и наращивание антироссийских настроений в Европе. По её словам, пока неясно, о какой встрече идёт речь, и без этого комментировать публикацию «просто невозможно».
К слову, на днях Эстония обвинила российские МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства утром 19 сентября. Позже НАТО также заявило, что Россия нарушила воздушное пространство Эстонии. Минобороны РФ всё опровергло и пояснило, что три истребителя МиГ-31 выполняли плановый перелёт в Калининградскую область и ни разу не пересекали границы других государств.
