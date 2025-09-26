Инвестиция в будущее: Назван идеальный возраст для покупки квартиры

Свыше трети российских граждан (41%) считают оптимальным возрастом для приобретения собственного жилья период между 25 и 34 годами. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Каждый четвёртый из числа опрошенных указал, что стал владельцем недвижимости в возрасте от 35 до 44 лет. До достижения 25-летнего возраста недвижимость приобрёл каждый пятый участник исследования. Еще 11% респондентов совершили покупку в период с 45 до 54 лет, и лишь 2% сделали это после 55 лет.

Половина опрошенных убеждена, что инвестиции в недвижимость приносят отдачу в довольно короткие сроки. Треть респондентов полагает, что положительный эффект станет заметен уже через восемь лет. Полностью или частично вернуть вложенные средства в период от пяти до семи лет рассчитывают 22% россиян. 16% опрошенных признались, что их цель — заработать на последующей перепродаже.

Из этого числа 5% рассчитывают получить прибыль в течение года после приобретения. Приблизительно треть участников опроса отметили, что для получения первых результатов от инвестиций потребуется более 15 лет.

«Данные опроса показали, что 36% респондентов хотели бы инвестировать в недвижимость, из них 26% готовы заняться этим в ближайшее время. Снижение ключевой ставки и продление семейной ипотеки стимулируют людей переориентироваться с банковских вкладов на недвижимость», — уточнил эксперт Артём Пуликов.

Примерно 8 из 10 жителей России выражают стремление к улучшению своих знаний в области личных финансов. Заметно также, что участники рынка инвестиций всё чаще строят взаимодействие с клиентами, делая упор на образовательные программы в финансовой сфере.

