«Дисбаланс международной системы»: В России жёстко прошлись по роли ООН в мире

ООН больше не играет значимой роли в установлении мирового порядка, уверен директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов. По его словам, площадка организации сегодня служит лишь местом для переговоров тех, кто иначе не вступил бы в контакт.

«Международная система пришла в состояние глубокого дисбаланса. Сейчас можно говорить об использовании площадки ООН в Нью-Йорке для переговоров тех, кто иначе не встретится», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что современные реалии нельзя описать словом «порядок», поскольку отсутствуют универсальные правила, обязательные для соблюдения всеми странами. Единственной надеждой на стабилизацию является осознание государствами последствий своих авантюрных действий. При этом крупные европейские игроки продолжают демонстрировать нежелание объективно оценивать ситуацию, отметил собеседник телеканала «Звезда».