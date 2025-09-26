«Дисбаланс международной системы»: В России жёстко прошлись по роли ООН в мире
Политолог Лукьянов: ООН утратила роль регулятора порядка в мире
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti
ООН больше не играет значимой роли в установлении мирового порядка, уверен директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов. По его словам, площадка организации сегодня служит лишь местом для переговоров тех, кто иначе не вступил бы в контакт.
«Международная система пришла в состояние глубокого дисбаланса. Сейчас можно говорить об использовании площадки ООН в Нью-Йорке для переговоров тех, кто иначе не встретится», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что современные реалии нельзя описать словом «порядок», поскольку отсутствуют универсальные правила, обязательные для соблюдения всеми странами. Единственной надеждой на стабилизацию является осознание государствами последствий своих авантюрных действий. При этом крупные европейские игроки продолжают демонстрировать нежелание объективно оценивать ситуацию, отметил собеседник телеканала «Звезда».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила ООН о кровавых истоках организации. Кроме того, в Госдуме призвали перенести штаб-квартиру ООН в Москву.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.