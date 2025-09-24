Интервидение
24 сентября, 08:54

Захарова напомнила ООН о кровавых истоках организации

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Критика президента США Дональда Трампа в адрес ООН вызвала мировой резонанс именно потому, что прозвучала в стенах штаб-квартиры организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, многие чиновники ООН уже забыли об исторических истоках и о том, сколько крови было пролито для её создания.

Дипломат подчеркнула, что дополнила бы выступление американского лидера важным контекстом — напоминанием, что юбилейная сессия Генассамблеи приурочена не только к 80-летию ООН, но и к дате окончания Второй Мировой войны. Поэтому важно отдать дань памяти тем, кто проливал кровь для основания организации.

«Многие даже не помнят, с какого количества начиналась Генассамблея — государств тогда было намного меньше, их было очень мало. <...> А то, что многие страны обрели независимость благодаря тем, кто отдал за это свою жизнь. Это забыли те, кто комфортно себя чувствуют в секретариате ООН», — отметила Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что ООН бездействует в урегулировании международных кризисов. Эксперты полагают, что американский лидер в ООН отругал весь мир. Кстати, после его выступления делегации начали массово покидать зал Генассамблеи ООН.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

