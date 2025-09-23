Делегации массово покидают зал Генассамблеи ООН после выступления Трампа
Обложка © ТАСС / АР
Участники Генассамблеи массово покидают штаб-квартиру ООН сразу после выступления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Речь американского президента заняла примерно 57 минут, в то время как для выступлений установлен 15-минутный лимит. Хотя на трибуне есть световой индикатор, сигнализирующий о времени (зелёный, жёлтый, красный после 15 минут), соблюдение регламента является добровольным, и многие лидеры говорят по полчаса.
Ранее Трамп на Генассамблее ООН заявил, что организация никак не помогала в прекращении войн, хотя он сам якобы завершил семь конфликтов. Кроме того он заявил, что Европа «катится в ад» и пригрозил России «серьёзными пошлинами».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.