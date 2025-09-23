Делегации массово покидают зал Генассамблеи ООН после выступления Трампа

Участники Генассамблеи массово покидают штаб-квартиру ООН сразу после выступления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Величайшая ложь всех времён»: Трамп назвал мошенничеством предупреждения об изменении климата

