У продававшей суррогат воспитательницы из Ленобласти изъяли самогонный аппарат

У сотрудницы детского сада в городе Сланцы Ленинградской области изъяли самогонный аппарат в рамках расследования дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, 60-летняя Ольга Фёдоровна на допросе отрицала причастность к производству спиртного, утверждая, что аппарат остался от матери и не использовался с 1990-х годов. Педагог также заявила, что многочисленные канистры в её доме предназначались исключительно для переноски воды. Её супруг, ранее задержанный по делу, был отпущен — его возможная роль в нелегальном бизнесе проверяется.