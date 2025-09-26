Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 12:13

У продававшей суррогат воспитательницы из Ленобласти изъяли самогонный аппарат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Peace

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Peace

У сотрудницы детского сада в городе Сланцы Ленинградской области изъяли самогонный аппарат в рамках расследования дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 60-летняя Ольга Фёдоровна на допросе отрицала причастность к производству спиртного, утверждая, что аппарат остался от матери и не использовался с 1990-х годов. Педагог также заявила, что многочисленные канистры в её доме предназначались исключительно для переноски воды. Её супруг, ранее задержанный по делу, был отпущен — его возможная роль в нелегальном бизнесе проверяется.

Соседи подозреваемой, по данным SHOT, не знали о возможной противоправной деятельности семьи: женщина официально работала в дошкольном учреждении, а муж — в строительной компании.

МВД показало видео из логова самогонщиков в Ленобласти, которые насмерть отравили 19 человек
МВД показало видео из логова самогонщиков в Ленобласти, которые насмерть отравили 19 человек

Напомним, сегодня стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем в Ленинградской области — утром сообщалось о гибели семи человек. К настоящему моменту цифры выросли более чем вдвое — до 19 жертв. Отрава продавалась по 100 рублей в использованной таре от водки.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на Life
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar