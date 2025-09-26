У продававшей суррогат воспитательницы из Ленобласти изъяли самогонный аппарат
У сотрудницы детского сада в городе Сланцы Ленинградской области изъяли самогонный аппарат в рамках расследования дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 60-летняя Ольга Фёдоровна на допросе отрицала причастность к производству спиртного, утверждая, что аппарат остался от матери и не использовался с 1990-х годов. Педагог также заявила, что многочисленные канистры в её доме предназначались исключительно для переноски воды. Её супруг, ранее задержанный по делу, был отпущен — его возможная роль в нелегальном бизнесе проверяется.
Соседи подозреваемой, по данным SHOT, не знали о возможной противоправной деятельности семьи: женщина официально работала в дошкольном учреждении, а муж — в строительной компании.
Напомним, сегодня стало известно о массовых отравлениях суррогатным алкоголем в Ленинградской области — утром сообщалось о гибели семи человек. К настоящему моменту цифры выросли более чем вдвое — до 19 жертв. Отрава продавалась по 100 рублей в использованной таре от водки.
