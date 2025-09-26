«Объясняет эмоционально»: Профайлер детально разобрал ссору Трампа с женой на борту вертолёта

Ссора президента США Дональда Трампа с супругой Меланией, попавшая на кадры репортёров, была искусственно раздута на фоне скандала вокруг жены французского лидера Эмманюэля Макрона, заявил профайлер Илья Анищенко. По его словам, единственным значимым жестом стало кратковременное поджатие губ Меланией в начале разговора, что свидетельствовало о контролируемом недовольстве.

Эксперт отметил, что эмоциональный накал быстро снижался: после эмоционального объяснения с жестикуляцией Мелания Трамп сжала руки, демонстрируя сдерживание стресса, а Дональд, хотя и указывал пальцем, избегал угрожающих жестов. При выходе из вертолёта на лицах супругов отсутствовали признаки конфликта, что ставит под сомнение серьёзность скандала.

«Сначала губы [Мелании] поджаты, потом она что-то объясняет эмоционально, используя правую руку, то есть уровень жестикуляции повышается, потом она руки сжимает, контролируя свой стресс, и сильно скандал не раздувает. Трамп, пусть даже и показывает пальцем, но он не грозит ей», — объяснил собеседник RT.

Напомним, ранее журналисты сняли ссору Дональда Трампа с супругой Меланией в салоне вертолёта. Президент США энергично жестикулировал, а первая леди отрицательно качала головой. В какой-то момент политик указал на жену пальцем. После этого они вышли к публике и выглядели при этом довольно раздражёнными.