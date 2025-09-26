Путин поручил избранным губернаторам включать ветеранов СВО в администрации
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил новым главам регионов активно включать ветеранов специальной военной операции в состав управленческих команд. Об этом он заявил в ходе встречи с избранными губернаторами
«Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и [станете] активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции — я всё время об этом говорю. В первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы «Время героев» и её региональных аналогов», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что при работе в органах власти важны не только профессиональные компетенции, но и личные качества людей. Ранее программа «Время героев» была запущена для подготовки участников СВО к государственной службе.
Президент также назвал моральные качества участников специальной военной операции ориентиром для всех представителей власти.
«Убеждён, преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твёрдые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех — для всех, кто сегодня находится в органах власти, в системе принятия решений», — сказал он.
Ранее Владимир Путин принял в Кремле белорусского лидера Александра Лукашенко. Встреча продлилась более пяти часов, а по её завершению президенты вместе заслушали доклад российского Генштаба.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.