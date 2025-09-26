Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 17:39

NDR: На севере Германии заметили несколько неопознанных беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Несколько неопознанных беспилотников были зафиксированы в небе над северогерманской землёй Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на официальные источники.

Глава МВД региона Сабина Зюттерлин-Вак заявила, что полиция рассматривает версии о возможном шпионаже или диверсии. Власти значительно усиливают систему защиты от дронов, координируя действия с другими северогерманскими землями. Инцидент произошёл на фоне участившихся случаев обнаружения беспилотников в воздушном пространстве европейских стран.

«В связи с последними инцидентами в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн активно взаимодействует (по случившемуся. — Прим. Life.ru) с федеральными властями и Бундесвером», отметила министр.

Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО
Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 сентября неопознанные беспилотники были замечены над аэропортом Ольборга и вблизи аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, на последнем из которых базируются истребители F-16 и F-35 Королевских ВВС Дании. В отличие от Ольборга, где воздушное пространство было закрыто, что привело к перенаправлению двух пассажирских рейсов в Копенгаген, эти аэропорты не прекращали работу. В настоящее время полиция уточняет обстоятельства инцидента.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar