NDR: На севере Германии заметили несколько неопознанных беспилотников
Несколько неопознанных беспилотников были зафиксированы в небе над северогерманской землёй Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на официальные источники.
Глава МВД региона Сабина Зюттерлин-Вак заявила, что полиция рассматривает версии о возможном шпионаже или диверсии. Власти значительно усиливают систему защиты от дронов, координируя действия с другими северогерманскими землями. Инцидент произошёл на фоне участившихся случаев обнаружения беспилотников в воздушном пространстве европейских стран.
«В связи с последними инцидентами в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн активно взаимодействует (по случившемуся. — Прим. Life.ru) с федеральными властями и Бундесвером», — отметила министр.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 сентября неопознанные беспилотники были замечены над аэропортом Ольборга и вблизи аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, на последнем из которых базируются истребители F-16 и F-35 Королевских ВВС Дании. В отличие от Ольборга, где воздушное пространство было закрыто, что привело к перенаправлению двух пассажирских рейсов в Копенгаген, эти аэропорты не прекращали работу. В настоящее время полиция уточняет обстоятельства инцидента.
