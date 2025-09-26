NDR: На севере Германии заметили несколько неопознанных беспилотников

Несколько неопознанных беспилотников были зафиксированы в небе над северогерманской землёй Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на официальные источники.

Глава МВД региона Сабина Зюттерлин-Вак заявила, что полиция рассматривает версии о возможном шпионаже или диверсии. Власти значительно усиливают систему защиты от дронов, координируя действия с другими северогерманскими землями. Инцидент произошёл на фоне участившихся случаев обнаружения беспилотников в воздушном пространстве европейских стран.

«В связи с последними инцидентами в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн активно взаимодействует (по случившемуся. — Прим. Life.ru) с федеральными властями и Бундесвером», — отметила министр.