Осуждённого экс-генерала Ивана Попова этапировали из Тамбова в Коломну
Иван Попов. Обложка © Life.ru
Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осуждённого на пять лет за мошенничество и служебный подлог, отправили из следственного изолятора в Тамбове в колонию общего режима в Подмосковье. Экс-генерал теперь отбывает наказание в Коломне.
«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего этапа наказания в колонию общего режима, расположенную в Коломне», — сообщает источник в правоохранительных органах, на который ссылается ТАСС.
Как сообщал Life.ru, экс-генерала арестовали в мае 2024 года, а в апреле 2025-го суд вынес приговор по делу о хищении 1,7 тысячи тонн металлоизделий. Они предназначались для строительства так называемых «зубов дракона» на границе с Украиной. Суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего и лишил звания. С самого начала процесса Попов отвергает все обвинения.
