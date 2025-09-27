Осуждённого экс-генерала Ивана Попова этапировали из Тамбова в Коломну

Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, осуждённого на пять лет за мошенничество и служебный подлог, отправили из следственного изолятора в Тамбове в колонию общего режима в Подмосковье. Экс-генерал теперь отбывает наказание в Коломне.

«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего этапа наказания в колонию общего режима, расположенную в Коломне», — сообщает источник в правоохранительных органах, на который ссылается ТАСС.