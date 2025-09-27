Свыше тысячи литров смертельного пойла изъяли в Ленобласти после массовых отравлений

Крупная партия фальсифицированного алкоголя объёмом свыше одной тысячи литров была обнаружена и изъята на территории Ленинградской области в рамках уголовного дела о массовых отравлениях. Соответствующую информацию распространила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Прокуратура также информирует о проведении оперативных мероприятий по установлению полной цепи поставок опасной продукции и всех причастных лиц.

Поводом для проверок и возбуждения уголовного дела стали трагические инциденты в Сланцевском районе, где 26 сентября от употребления некачественного алкоголя скончались семь человек, а трое были доставлены в медучреждения в тяжёлом состоянии. По уточнённым данным областной администрации, в течение сентября медики зафиксировали в районе девятнадцать случаев смерти, так или иначе связанных с распитием спиртного, приобретённого не в магазинах, причём лабораторно подтверждено, что восемь человек умерли именно от отравления метанолом.

Ранее Life.ru рассказывал, что представители МВД обнародовали видеозапись из логова самогонщиков в Ленобласти, по вине которых умерло 25 человек. В квартире царила полная антисанитария. Огромные кучи мусора, тара и сырье непонятного происхождение. По данному факту возбуждено уголовное дело. В шокирующей истории с гибелью людей от некачественного алкоголя фигурирует 60-летняя педагог-дефектолог. Женщина на протяжении десяти лет варила самогон, который через 78-летнего пенсионера попадал к жителям деревни Гостицы, став в итоге причиной трагедии.