27 сентября, 07:18

В деле об отравлении палёным алкоголем в Ленобласти появились новые фигуранты

Восемь человек задержаны за реализацию суррогатного алкоголя в Ленобласти

Фото с места реализации смертельного алкоголя в Ленобласти. Обложка © Прокуратура Ленобласти

В рамках расследования, касающегося смертельных отравлений в Ленобласти, задержаны уже 8 человек. Как сообщила региональная прокуратура, они подозреваются в распространении и производстве суррогата.

По информации ведомства, изъято более 1 тыс. литров опасной жидкости, и сейчас устанавливается источник её поступления в регион. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых в виде ареста.

О массовых отравлениях людей в Ленобласти стало известно 26 сентября. Предварительно, жертв уже 25. Его продавали по 100 рублей в таре, повторно использованной от водки. Продавщицей суррогата оказалась 60-летняя педагог-дефектолог, которая около 10 лет поставляла алкоголь своему соседу.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
