В деле об отравлении палёным алкоголем в Ленобласти появились новые фигуранты

В рамках расследования, касающегося смертельных отравлений в Ленобласти, задержаны уже 8 человек. Как сообщила региональная прокуратура, они подозреваются в распространении и производстве суррогата.

По информации ведомства, изъято более 1 тыс. литров опасной жидкости, и сейчас устанавливается источник её поступления в регион. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых в виде ареста.