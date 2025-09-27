Россиянам посоветовали меньше мыться

Сосудистые хирурги предупредили россиян о рисках частого душа при холоде в квартире. Специалисты советуют ограничить водные процедуры до включения отопления, чтобы избежать перегрузки сердца. Об этом сообщил SHOT .

При частом приёме душа в холодное время года организм испытывает стресс от перепадов температуры, что может привести к резкому сосудистому спазму и потере сознания. Сосудистое сопротивление увеличивает нагрузку на сердце. Особенно опасно это для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и слабым иммунитетом. Здоровым людям беспокоиться не стоит, но стоит соблюдать осторожность.