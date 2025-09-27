Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 09:02

Россиянам посоветовали меньше мыться

SHOT: Частый душ в холод может привести к потере сознания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hpphtns

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hpphtns

Сосудистые хирурги предупредили россиян о рисках частого душа при холоде в квартире. Специалисты советуют ограничить водные процедуры до включения отопления, чтобы избежать перегрузки сердца. Об этом сообщил SHOT.

При частом приёме душа в холодное время года организм испытывает стресс от перепадов температуры, что может привести к резкому сосудистому спазму и потере сознания. Сосудистое сопротивление увеличивает нагрузку на сердце. Особенно опасно это для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и слабым иммунитетом. Здоровым людям беспокоиться не стоит, но стоит соблюдать осторожность.

Life.ru выяснил, когда жителям центральной России включат отопление в домах
Life.ru выяснил, когда жителям центральной России включат отопление в домах

Ранее стало известно, что отопление в Москве включат на следующей неделе, когда средняя температура за сутки устойчиво опустится ниже +8 градусов. Это произойдёт в конце сентября — начале октября. Она отметила, что это условие должно выполняться не один день, а стабильно. Кроме того, в Госдуме заявили, что граждане смогут получить перерасчёт платежей за отопление в случае его несвоевременного включения.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar