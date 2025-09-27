Обвинения России в нарушении воздушного пространства стран НАТО представляют собой беспочвенную истерию. Такое мнение высказал российский посол в Великобритании Андрей Келин.

«Цель — поддержать напряжённость и антироссийскую истерию, которая сейчас особенно нужна Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве», — передаёт его слова РИА «Новости».

При этом посол уточнил, что британские истребители не перебрасываются в Польшу на постоянной основе. Они совершают вылеты с авиабазы на востоке Великобритании. Келин расценил эти действия как фактор, который лишь усиливает напряжённость в данной ситуации.

Кроме того, посол прокомментировал и заявление главы британского МИД Иветт Купер о готовности альянса к прямой конфронтации с РФ из-за якобы нарушения воздушного пространства. Келин связал планы Лондона по переброске истребителей в Польшу в рамках миссии «Восточный страж» с желанием ряда столиц поддержать антироссийские настроения.