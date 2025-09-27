В МИД России назвали истерией обвинения в нарушении воздушного пространства стран НАТО
Келин: Обвинения РФ в нарушении воздушного пространства НАТО являются истерией
Обложка © Life.ru
Обвинения России в нарушении воздушного пространства стран НАТО представляют собой беспочвенную истерию. Такое мнение высказал российский посол в Великобритании Андрей Келин.
«Цель — поддержать напряжённость и антироссийскую истерию, которая сейчас особенно нужна Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве», — передаёт его слова РИА «Новости».
При этом посол уточнил, что британские истребители не перебрасываются в Польшу на постоянной основе. Они совершают вылеты с авиабазы на востоке Великобритании. Келин расценил эти действия как фактор, который лишь усиливает напряжённость в данной ситуации.
Кроме того, посол прокомментировал и заявление главы британского МИД Иветт Купер о готовности альянса к прямой конфронтации с РФ из-за якобы нарушения воздушного пространства. Келин связал планы Лондона по переброске истребителей в Польшу в рамках миссии «Восточный страж» с желанием ряда столиц поддержать антироссийские настроения.
Напомним, что Россию стали обвинять в нарушении воздушного пространства стран НАТО после ситуации с Польшей и Эстонией. В первом случае РФ обвинили в том, что она направила 19 дронов в республику. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Затем Эстония заявила, что российские якобы самолёты пересекли границу. При этом в Минобороны РФ опровергли и это обвинение. Отмечалось, что три истребителя МиГ-31 совершали плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.