Подполковник ФСБ рассказал, кто и зачем устроил взрыв на британском заводе

В индустриальной зоне английского города Суиндон прогремел взрыв и вспыхнул пожар — не первый подобный инцидент в Великобритании. По мнению подполковника запаса ФСБ Андрея Попова, за такими происшествиями может стоять не только авария, но и политически мотивированное недовольство граждан. Его слова передаёт «Царьград».

Военный считает, что британское общество разделено на тех, кто не понимает, зачем их страна поддерживает украинский конфликт, и тех, кто боится оказаться втянутым в прямой вооружённый конфликт с РФ. Так, недовольство британцев растёт, а политика Лондона не меняется.

По его словам, взрыв мог был делом рук людей с радикальными взглядами, которые недовольны участием Великобритании в конфликте с Россией.

«У меня есть такое мнение, что эти взрывы, происшествия будут увеличиваться, их количество и интенсивность, до того момента, пока всё-таки Великобритания не перестанет поддерживать режим (Владимира) Зеленского, наносить урон России через свои поставки вооружения и, в частности, дронов», — считает эксперт.

Ранее Life.ru сообщал, что в британском городе Суиндон прогремел мощнейший взрыв, ударная волна от которого распространилась на десятки соседних зданий. Множество людей осталось без электричества, а полиции пришлось эвакуировать людей.