Обезумевший от ревности бурят заколол розочкой собственную жену

Следственные органы Бурятии возбудили уголовное дело по факту гибели местной жительницы, предположительно от рук собственного мужа. Информацию о задержании подозреваемого распространила пресс-служба СУ СКР по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, трагический инцидент случился в Кяхте в ночь на 24 сентября. Причиной конфликта между супругами, злоупотреблявшими спиртным, стала ревность. В состоянии алкогольного опьянения мужчина нанёс женщине удар стеклянной бутылкой по голове, в результате чего та разбилась.

В ходе последовавшей расправы обвиняемый причинил супруге многочисленные резаные раны горлышком повреждённой тары, а также нанёс множество ударов конечностями по разным участкам тела.

Следствие утверждает, что от полученных повреждений потерпевшая скончалась непосредственно на месте происшествия, после чего её муж скрылся. Задержать подозреваемого правоохранителям удалось позднее по месту проживания его знакомых. В настоящее время в отношении фигуранта решается вопрос о выборе меры пресечения и предъявлении окончательных обвинений. Полная картина произошедшего устанавливается.

Ранее Life.ru рассказывал, что 18-летний парень убил малолетнюю подругу из онлайн-игры на почве неприязненных отношений. Последние минуты жизни школьницы попали на кадры камер видеонаблюдения. После жестокой расправы молодой человек попытался наложить на себя руки. Обвиняемого удалось спасти. Он был госпитализирован в больницу. На момент приезда правоохранителей, девочке помочь уже было нельзя.