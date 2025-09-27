«Определённые надежды»: Лавров рассказал о перспективах диалога с США по Украине

Россия возлагает определённые ожидания на дальнейшее развитие диалога с США, полагая, что нынешняя американская администрация готова к конструктивному сотрудничеству. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В подходах нынешней администрации США видим не только стремление способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», — сказал российский министр.

Помимо прочего, он упомянул, что определённые надежды возлагаются на дальнейшее взаимодействие России и Америки, особенно после саммита, состоявшегося на Аляске.