27 сентября, 16:44

«Определённые надежды»: Лавров рассказал о перспективах диалога с США по Украине

Лавров: РФ рассчитывает на диалог с США для поиска решения украинского кризиса

Обложка © Life.ru

Россия возлагает определённые ожидания на дальнейшее развитие диалога с США, полагая, что нынешняя американская администрация готова к конструктивному сотрудничеству. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В подходах нынешней администрации США видим не только стремление способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», — сказал российский министр.

Помимо прочего, он упомянул, что определённые надежды возлагаются на дальнейшее взаимодействие России и Америки, особенно после саммита, состоявшегося на Аляске.

Лавров: У Киева и его западных спонсоров нет желания договариваться по-честному

Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.

Наталья Демьянова
