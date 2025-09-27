Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 17:17

Во Франции связали подбрасывание свиных голов к мечетям с Россией

Monde: Франция заподозрила Россию в подбрасывании свиных голов к мечетям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Wirestock Creators

Французские следователи рассматривают возможную причастность России к инцидентам с подбрасыванием свиных голов к мечетям, однако прямых доказательств этого у них нет. Соответствующая информация была опубликована в издании Monde со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инциденты произошли в ночь на 8 сентября, когда перед несколькими мечетями в Париже и его пригородах были обнаружены свиные головы. На одной из находок было нанесено имя президента Франции Эмманюэля Макрона, что побудило власти немедленно начать расследование. Полиция установила, что к действиям могли быть причастны двое иностранных граждан, которые передвигались на автомобиле с сербскими номерами и использовали хорватские SIM-карты.

Следователи установили, что организатор акции пребывает в Сербии, и в его отношении уже выдан ордер на арест. Именно эти факты позволили полиции предположить связь дела с якобы российской военной разведкой. После обмена разведывательными данными с союзниками, Франция подтвердила эту гипотезу. По мнению правоохранительных органов, данный человек также был замешан в других провокационных действиях.

Тем не менее, издание отмечает, что на данный момент у правосудия нет достаточных доказательств для официального обвинения России в инциденте с подброшенными к мечетям свиными головами.

Вместе с тем заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов в беседе с РИА «Новости» выразил обеспокоенность произошедшим, назвав его кощунственным. Муфтий отметил, что последователи ислама в РФ глубоко возмущены данным инцидентом.

В МИД России назвали истерией обвинения в нарушении воздушного пространства стран НАТО
В МИД России назвали истерией обвинения в нарушении воздушного пространства стран НАТО

Ранее были попытки обвинить Россию в налёте дронов на города и аэропорты Дании. Однако в Минобороны страны отметили, что Королевство не имеет оснований предъявлять России претензии в инцидентах. По этой причине вопрос о проведении официальных консультаций в рамках четвёртой статьи устава НАТО пока остаётся открытым.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Франция
  • Россия
  • Религия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar