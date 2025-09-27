Французские следователи рассматривают возможную причастность России к инцидентам с подбрасыванием свиных голов к мечетям, однако прямых доказательств этого у них нет. Соответствующая информация была опубликована в издании Monde со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инциденты произошли в ночь на 8 сентября, когда перед несколькими мечетями в Париже и его пригородах были обнаружены свиные головы. На одной из находок было нанесено имя президента Франции Эмманюэля Макрона, что побудило власти немедленно начать расследование. Полиция установила, что к действиям могли быть причастны двое иностранных граждан, которые передвигались на автомобиле с сербскими номерами и использовали хорватские SIM-карты.

Следователи установили, что организатор акции пребывает в Сербии, и в его отношении уже выдан ордер на арест. Именно эти факты позволили полиции предположить связь дела с якобы российской военной разведкой. После обмена разведывательными данными с союзниками, Франция подтвердила эту гипотезу. По мнению правоохранительных органов, данный человек также был замешан в других провокационных действиях.

Тем не менее, издание отмечает, что на данный момент у правосудия нет достаточных доказательств для официального обвинения России в инциденте с подброшенными к мечетям свиными головами.

Вместе с тем заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов в беседе с РИА «Новости» выразил обеспокоенность произошедшим, назвав его кощунственным. Муфтий отметил, что последователи ислама в РФ глубоко возмущены данным инцидентом.

Ранее были попытки обвинить Россию в налёте дронов на города и аэропорты Дании. Однако в Минобороны страны отметили, что Королевство не имеет оснований предъявлять России претензии в инцидентах. По этой причине вопрос о проведении официальных консультаций в рамках четвёртой статьи устава НАТО пока остаётся открытым.