27 сентября, 21:06

Кириенко анонсировал масштабную финансовую поддержку родительских инициатив

Обложка © Предоставлено Life.ru

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о масштабной финансовой поддержке родительских инициатив. По его словам, в рамках Конкурса инициатив родительских сообществ, запущенного Обществом «Знание» и Министерством просвещения, будет сформирован единый воспитательный комплекс, объединяющий усилия родительского сообщества и системы образования. Соответствующее заявление политик сделал, выступая на центральной площадке марафона «Знание.Первые» в Москве.

Кириенко заявил, что в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина в федеральном бюджете на следующий год и последующие годы будет заложено по миллиарду рублей на поддержку проектов родительских комитетов по всей стране.

Кроме того, он анонсировал первый Всероссийский съезд родительских комитетов, который состоится в ноябре в Москве. На мероприятии планируется обсудить дальнейшее развитие Конкурса инициатив, а также определить наиболее яркие проекты за первый год.

В России хотят признать заслуги воспитателей и детских логопедов

В 2024 году по поручению президента РФ был создан Всероссийский родительский комитет при Минпросвещения, объединивший усилия родителей, образовательных организаций и общественных институтов. В состав комитета вошли педагоги, советники директоров школ по воспитанию, победители конкурса «Это у нас семейное» и активные родители из всех регионов России.

