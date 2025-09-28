Военнослужащие «Специальной латинской бригады» ВСУ заявили, что они не наёмники

Военнослужащие из Латинской Америки, входящие в ранее сформированное подразделение «Специальная латинская бригада» (СЛБ), отрицательно отреагировали на публикацию, в которой их назвали наёмниками. В РИА «Новости» подчеркнули, что тем самым военные из СЛБ только подтвердили своё участие в боевых операциях на территории Украины.

Отмечается, что на официальной странице СЛБ в одной из соцсетей появился скриншот материала с подписью: «Мы не наёмники». Аналогичное сообщение было размещено на YouTube-канале организации, через который происходит привлечение иностранных участников. На видео бойцы заявляют, что их статус исключительно добровольческий.

Напомним, в августе поступила информация о формировании подразделения ВСУ из иностранных наёмников, получившее название «Специальная латинская бригада». Один из вариантов логотипа бригады содержит её название на английском и украинском языках, а также изображение орла в цветах украинского флага и совы. Ранее стало известно, что в составе Вооружённых сил Украины участвуют не менее пяти подразделений.