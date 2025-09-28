Киев затянуло густым смогом после массированных взрывов

Над Киевом образовался плотный смог в результате серии ночных взрывов и последовавших за ними пожаров. Об этом сообщила столичная городская администрация, порекомендовав жителям соблюдать меры предосторожности.

«Жителям, которые ощущают запах гари, рекомендуются закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды», — указано в официальном сообщении.