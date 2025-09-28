Киев затянуло густым смогом после массированных взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev
Над Киевом образовался плотный смог в результате серии ночных взрывов и последовавших за ними пожаров. Об этом сообщила столичная городская администрация, порекомендовав жителям соблюдать меры предосторожности.
«Жителям, которые ощущают запах гари, рекомендуются закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды», — указано в официальном сообщении.
А ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла комбинированный удар по целям на Украине. Как пишут военкоры, минувшей ночью над Украиной было зафиксировано свыше ста беспилотников. Взрывы были также зафиксированы в ряде других регионов, включая Сумскую, Черниговскую, Хмельницкую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.