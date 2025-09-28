Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала новое сообщение в эфире
Радиостанция Судного дня УВБ-76, известная как «Жужжалка», 28 сентября передала новое сообщение в эфире. Волна, созданная в 1970-х годах, исторически используется для передачи коротких жужжащих сигналов и считается военным радиоканалом.
В 15:41 по московскому времени прозвучала последовательность: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865».
Проект, отслеживающий работу станции, фиксирует каждое появление сигналов и кодовых слов, публикуя их для мониторинга активности УВБ-76. Специалисты внимательно следят за активностью радиостанции, чтобы понять возможные последствия для мировой политики.
А ранее Life.ru сообщал, что за 18 сентября радиостанция передала 7 сообщений в течение дня. Ранее в эфире радиостанции звучало другое загадочное сообщение.
