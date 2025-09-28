Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 14:13

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала новое сообщение в эфире

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Радиостанция Судного дня УВБ-76, известная как «Жужжалка», 28 сентября передала новое сообщение в эфире. Волна, созданная в 1970-х годах, исторически используется для передачи коротких жужжащих сигналов и считается военным радиоканалом.

В 15:41 по московскому времени прозвучала последовательность: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865».

Проект, отслеживающий работу станции, фиксирует каждое появление сигналов и кодовых слов, публикуя их для мониторинга активности УВБ-76. Специалисты внимательно следят за активностью радиостанции, чтобы понять возможные последствия для мировой политики.

Привет Дмитрию Анатоличу? Радио Судного дня вышло в эфир и обратилось к зампреду
Привет Дмитрию Анатоличу? Радио Судного дня вышло в эфир и обратилось к зампреду

А ранее Life.ru сообщал, что за 18 сентября радиостанция передала 7 сообщений в течение дня. Ранее в эфире радиостанции звучало другое загадочное сообщение.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar