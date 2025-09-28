В США рассказали, как в будет решаться украинский конфликт
Миршаймер: РФ решит конфликт на Украине военным путём из-за позиции Запада
Урегулирование конфликта на Украине будет происходить на поле боя, так как Запад и Киев отказываются признавать позицию Москвы. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Запад просто отказывается признавать позицию России. И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определённые положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет. И, как мы уже неоднократно говорили, этот вопрос будет решён на поле боя», — сказал он.
По его мнению, позиция Москвы никогда не дойдёт до Украины и европейских стран, так как они игнорируют её год за годом. Эксперт подчеркнул, что требования России были сформулированы чётко и ясно ещё до начала конфликта.
Ранее сообщалось, что Россия возлагает определённые надежды на развитие диалога с США и считает, что нынешняя американская администрация готова к конструктивному сотрудничеству. Подходы Вашингтона демонстрируют стремление искать реалистичные пути урегулирования украинского кризиса и желание развивать прагматичное взаимодействие без идеологической позиции. Также отмечалось, что изменение позиции президента США Дональда Трампа относительно Украины, включая намёки на возможность возвращения территорий Киеву при поддержке Европы, не сулит ничего позитивного для Украины.
