Урегулирование конфликта на Украине будет происходить на поле боя, так как Запад и Киев отказываются признавать позицию Москвы. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Запад просто отказывается признавать позицию России. И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определённые положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет. И, как мы уже неоднократно говорили, этот вопрос будет решён на поле боя», — сказал он.

По его мнению, позиция Москвы никогда не дойдёт до Украины и европейских стран, так как они игнорируют её год за годом. Эксперт подчеркнул, что требования России были сформулированы чётко и ясно ещё до начала конфликта.