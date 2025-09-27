«Радоваться тут нечему»: В США объяснили, как смена позиции Трампа ударит по Украине

Изменение позиции президента США Дональда Трампа относительно Украины, в частности его намёки на возможность возвращения территорий Киевом при европейской поддержке, не предвещает Украине ничего позитивного. Об этом заявил колумнист Bloomberg Марк Чэмпион.

«Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», — говорится в публикации.

Журналист предполагает, что решения Трампа по Украине мотивированы стремлением обезопасить себя от критики в случае ухудшения ситуации в стране после прекращения помощи со стороны США.