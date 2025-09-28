Киев оказался частично обесточен после серии взрывов

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о частичном отсутствии света в Киеве после взрывов. Сообщение появилось в Telegram-канале украинской организации.

«Киев: ДТЭК вернул свет для 2 000 семей... часть жителей осталась без электроснабжения», — указано в сообщении.

Восстановление энергоснабжения находится в процессе. До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Киеве.