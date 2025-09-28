Киев оказался частично обесточен после серии взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о частичном отсутствии света в Киеве после взрывов. Сообщение появилось в Telegram-канале украинской организации.
«Киев: ДТЭК вернул свет для 2 000 семей... часть жителей осталась без электроснабжения», — указано в сообщении.
Восстановление энергоснабжения находится в процессе. До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Киеве.
А ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла комбинированный удар по целям на Украине. Как пишут военкоры, минувшей ночью над Украиной было зафиксировано свыше ста беспилотников. Взрывы были также зафиксированы в ряде других регионов, включая Сумскую, Черниговскую, Хмельницкую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.
