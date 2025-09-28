Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 15:34

Киев оказался частично обесточен после серии взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о частичном отсутствии света в Киеве после взрывов. Сообщение появилось в Telegram-канале украинской организации.

«Киев: ДТЭК вернул свет для 2 000 семей... часть жителей осталась без электроснабжения», — указано в сообщении.

Восстановление энергоснабжения находится в процессе. До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Киеве.

Армия России поразила ракетным ударом главную базу ВМС Украины в Очакове
Армия России поразила ракетным ударом главную базу ВМС Украины в Очакове

А ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла комбинированный удар по целям на Украине. Как пишут военкоры, минувшей ночью над Украиной было зафиксировано свыше ста беспилотников. Взрывы были также зафиксированы в ряде других регионов, включая Сумскую, Черниговскую, Хмельницкую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar