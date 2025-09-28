Вице-президент Турции: Встреча Эрдогана и Трампа была продуктивной и позитивной

В Анкаре положительно оценили переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, которые состоялись в Вашингтоне. Об этом заявил заместитель вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в интервью телеканалу Kanal 7.

«Это была чрезвычайно продуктивная и позитивная встреча. Все обсуждения прошли в позитивной атмосфере. Ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, и есть области, требующие доработки. Важно продемонстрировать политическую волю», — сказал он.

Йылмаз отметил, что встреча Эрдогана с Трампом охватила широкий круг тем: от региональных кризисов и вопросов международного устройства до сотрудничества в торговле, экономике и оборонной отрасли. Особое внимание уделялось военному сотрудничеству, включая поставки истребителей F-16 и программы по F-35.