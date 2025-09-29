Патриотический блок Молдавии набрал 82,35% голосов на участках в Гагаузии

Оппозиционный Патриотический блок одержал уверенную победу на досрочных парламентских выборах в Молдавии на участках в Гагаузской автономии, набрав 82,35 процента голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии страны.

Оппозиционный блок «Альтернатива» получил поддержку 11,47% избирателей в Гагаузии, в то время как правящая партия «Действие и солидарность» смогла заручиться поддержкой лишь 3,19% местного населения.

Напомним, что в воскресенье в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, депутаты которого будут избраны на четырёхлетний срок. Явка избирателей превысила 52%, что позволило признать выборы состоявшимися. По результатам подсчёта 90,02% протоколов с избирательных участков оппозиционные партии Молдавии лидируют с 47,91% голосов, тогда как правящая партия «Действие и солидарность» набирает 45,88%.