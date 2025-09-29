В Москве арестовали мужчину за перевод 1,5 тыс. рублей Артподготовке*
В Москве арестовали мужчину по подозрению в содействии и финансировании террористической организации. Согласно предварительным данным, он отправил около 1,5 тысячи рублей на счёт запрещённой в России экстремистской и террористической организации «Артподготовка»*. Такими данными делится РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, фигурант совершил перевод порядка 1,5 тысячи рублей с помощью сервиса «ЮMoney» на счёт организации «Артподготовка»*», — сообщил источник.
Согласно информации Федеральной службы безопасности, основателем «Артподготовки»* и одноимённого интернет-проекта является бывший замглавы Саратовской облдумы Вячеслав Мальцев**. В 2017 году против него возбудили дело об экстремизме, после чего он покинул территорию РФ, опасаясь ареста. Члены «Артподготовки»* планировали поджоги административных зданий и нападения на сотрудников правоохранительных органов для провокации беспорядков в ноябре 2017 года. В ФСБ установили, что деятельность организации направлена на разжигание революции в России.
Напомним, ранее по обвинению в финансировании «Артподготовки»* была арестована экс-сотрудница государственного бюджетного учреждения «Жилищник по району Зюзино» Татьяна Шувалова. Позднее стало известно, что она не только перечисляла деньги запрещённой организации, но и являлась её членом. Женщине ужесточили обвинение и продлили срок ареста до 15 октября.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
** Признан Минюстом иностранным агентом.