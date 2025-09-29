Интервидение
29 сентября, 06:39

Момент уничтожения украинского БПЛА над Воскресенском попал на видео

Обложка © Telegram / SHOT

Момент уничтожения украинского БПЛА над Воскресенском в Московской области попал на видео. Оно есть в распоряжении телеграм канала SHOT.

Момент уничтожения украинского БПЛА над Воскресенском попал на видео. Видео © Telegram / SHOT

Власти на федеральном уровне занялись восстановлением электроснабжения Белгорода

Напомним, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 84 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 24 — перехватили над Брянской областью. Четыре дрона сбили в Подмосковье, где в результате трагедии погибли бабушка и её шестилетний внук.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
