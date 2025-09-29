Арестован экс-начальник вещевого управления Росгвардии Бусыгин

Бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин заключён под стражу по решению суда. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтрактов (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ).

Как сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ, мера пресечения в виде заключения в СИЗО была избрана по ходатайству следователей ГВСУ.

Сообщается, что данное преступление было выявлено в результате совместной работы сотрудников ФСБ России и Главного управления собственной безопасности Росгвардии.