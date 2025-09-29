Жизнь погибшего в Подмосковье мальчика оборвалась за двое суток до дня рождения

В результате удара беспилотника и возникшего пожара в подмосковном Воскресенске погибли пожилая женщина и её маленький правнук, который должен был через два дня отпраздновать свой день рождения. Подробности трагедии стали известны RT.

ЧП в Воскресенске произошло ранним утром 29 сентября, когда в районе трёх часов ночи по московскому времени раздались взрывы. По информации родственника погибших, 76-летняя женщина приходилась мальчику не бабушкой, а прабабушкой.

«Предполагаем, прабабушка и Ваня потеряли сознание и не смогли выбраться. Иначе бы они выбежали из здания», — заявил собеседник издания.

Отец ребёнка работает поваром в одном из ресторанов. Мать мальчика — тренер по плаванию. Их сыну через двое суток должно было исполниться шесть лет.

Напомним, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 84 украинских беспилотника над регионами России. Над территорией Брянской области силами ПВО был нейтрализован 21 беспилотный летательный аппарат. Ещё четыре цели были уничтожены в небе над Московской областью. Падение обломков одного из дронов привело к человеческим жертвам: погибли женщина преклонного возраста и её малолетний родственник.