«Моя копия»: Дядя — о пятилетнем Ване, жизнь которого оборвалась во время атаки ВСУ на Подмосковье

В результате удара беспилотника по частному дому в подмосковном Воскресенске погиб мальчик, который находился в гостях у своей прабабушки. Об этом RG.ru сообщил дядя погибшего Иван.

«Он был моей копией. Как и я, любил цирк, пытался развиваться в этом направлении», — отметил он.

По словам родственника, погибший ребёнок был воспитанником детского сада. В роковое воскресенье он остался на ночь у пожилой родственницы, в то время как его мать находилась дома, а отец гостил у брата.