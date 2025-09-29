«Моя копия»: Дядя — о пятилетнем Ване, жизнь которого оборвалась во время атаки ВСУ на Подмосковье
Дядя погибшего в Воскресенске ребёнка рассказал о любви мальчика к цирку
В результате удара беспилотника по частному дому в подмосковном Воскресенске погиб мальчик, который находился в гостях у своей прабабушки. Об этом RG.ru сообщил дядя погибшего Иван.
«Он был моей копией. Как и я, любил цирк, пытался развиваться в этом направлении», — отметил он.
По словам родственника, погибший ребёнок был воспитанником детского сада. В роковое воскресенье он остался на ночь у пожилой родственницы, в то время как его мать находилась дома, а отец гостил у брата.
Напомним, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 84 украинских беспилотника над регионами России. Системы противовоздушной обороны сбили 24 беспилотника, большая часть из которых была перехвачена над Брянской областью. Четыре аппарата уничтожили в Подмосковье, где их падение унесло жизни двух человек — пожилой женщины и маленького ребёнка.
