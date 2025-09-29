Названа сумма маткапитала за двоих детей в 2026 году

Материнский капитал с 1 февраля 2026 года вырастет на 6,8% (индексация на уровень фактической инфляции). В итоге сумма за двоих детей увеличится до 974,1 тысячи рублей, сообщили в Минтруде.

«В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тысячи рублей на первого ребёнка, единовременное пособие при рождении ребёнка вырастет до 28 773 рублей», — говорится в сообщении.

На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. Также 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже полутора прожиточных минимумов.