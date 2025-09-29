Интервидение
29 сентября, 08:49

Названа сумма маткапитала за двоих детей в 2026 году

Маткапитал в 2026 году проиндексируют на 6,8% до 974,1 тысячи за двух детей

Обложка © Life.ru

Материнский капитал с 1 февраля 2026 года вырастет на 6,8% (индексация на уровень фактической инфляции). В итоге сумма за двоих детей увеличится до 974,1 тысячи рублей, сообщили в Минтруде.

«В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тысячи рублей на первого ребёнка, единовременное пособие при рождении ребёнка вырастет до 28 773 рублей», — говорится в сообщении.

На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. Также 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже полутора прожиточных минимумов.

Почти 10 млн семей в России улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу

А ранее общественники призвали разрешить тратить средства материнского капитала на проведение инженерных сетей в частные дома. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит быстрее завершать строительство и реконструкцию жилых зданий, делая их пригодными для круглогодичного проживания. В Госдуме поддержали эту инициативу.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Минтруд РФ
  • Общество
