Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 09:52

Устроивший поножовщину в техникуме Архангельска не состоял на учёте в полиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Молодой человек, напавший с ножом на сотрудников и учащихся техникума в Архангельске, не состоял на учёте в полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«Он на учёте в органах полиции не состоял», — сказал собеседник ТАСС.

Прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа проводят проверку, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах нападения в техникуме, а также оценить уровень безопасности.

Ко всем относилась хорошо: Учащиеся техникума в Архангельске встали на защиту раненого завуча
Ко всем относилась хорошо: Учащиеся техникума в Архангельске встали на защиту раненого завуча

Напомним, что сегодня в Архангельске бывший студент техникума Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента, в результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших — завуч Ольга Иванова, которую он и винил в своём отчислении. Злоумышленник уже задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar