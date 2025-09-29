Устроивший поножовщину в техникуме Архангельска не состоял на учёте в полиции

Молодой человек, напавший с ножом на сотрудников и учащихся техникума в Архангельске, не состоял на учёте в полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«Он на учёте в органах полиции не состоял», — сказал собеседник ТАСС.

Прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа проводят проверку, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах нападения в техникуме, а также оценить уровень безопасности.

Напомним, что сегодня в Архангельске бывший студент техникума Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента, в результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших — завуч Ольга Иванова, которую он и винил в своём отчислении. Злоумышленник уже задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.