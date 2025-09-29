В Архангельске хотят наградить студентов, которые скрутили напавшего на техникум

Во время нападения 16-летний Миша сидел на первой парте и сразу же рванул за нападавшим Артемием, как только тот ударил ножом преподавателя. Загнав совместными усилиями экс-студента в угол, Миша разбил ему лицо, после чего парня скрутили.

Напомним, что сегодня в Архангельске бывший студент техникума Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление. Парень в маске и перчатках ворвался в здание и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента, в результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших — завуч Ольга Иванова, которую он и винил в своём отчислении. Злоумышленник уже задержан, его помогли скрутить другие студенты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.