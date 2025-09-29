Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 сентября, 10:44

«Нужно проснуться и принять реальность»: Вице-президент США Вэнс обратился к России

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Россия должна «проснуться и принять реальность» в ситуации конфликта на Украине. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал в эфире телеканала Fox News.

«Россиянам нужно проснуться и принять реальность. <…> Сколько ещё людей они готовы потерять <…> ради очень небольшой, если вообще какой-либо, военной выгоды на земле?» — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что позиция администрации Соединённых Штатов относительно ситуации на Украине остается неизменной. Он добавил, что Вашингтон продолжает прилагать усилия для достижения мира. Вице-президент также обвинил Россию в том, что она отказалась от контактов по решению кризиса. По его словам, это касается как двусторонних переговоров только с Киевом, так и формата с участием Вашингтона.

Несмотря на заявления Вэнса, российская сторона всегда говорила, что готова к встречам для решения ситуации на Украине. Это подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что Россия готова к диалогу, направленному на решение коренных причин.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Джей Ди Вэнс
  • Россия
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
