В Москве простились с заслуженной артисткой России Гавриловой
Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
В Николо-Архангельском крематории завершилось прощание с заслуженной артисткой России Людмилой Гавриловой. Проститься с актрисой, известной по фильмам «Мимино» и сериалу «Глухарь», пришли её друзья и коллеги.
После кремации актрису похоронят в Калуге — её родном городе. Дата захоронения пока не определена.
Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году окончила Театральное училище имени Б. Щукина и более трёх десятилетий работала в труппе Московского академического театра сатиры. С 2000-х годов преподавала на кафедре актёрского мастерства Щукинского училища. Помимо «Мимино», актриса сыграла в сериалах «Глухарь», «Брак по завещанию», «Такова жизнь», «Погоня за тенью» и других. В 2007 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.
Напомним, о смерти актрисы из «Глухаря» Людмилы Гавриловой стало известно 27 сентября. Ей было 73 года. Артистка скончалась из-за проблем с печенью.
