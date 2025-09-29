В Москве простились с заслуженной артисткой России Гавриловой

В Николо-Архангельском крематории завершилось прощание с заслуженной артисткой России Людмилой Гавриловой. Проститься с актрисой, известной по фильмам «Мимино» и сериалу «Глухарь», пришли её друзья и коллеги.

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году окончила Театральное училище имени Б. Щукина и более трёх десятилетий работала в труппе Московского академического театра сатиры. С 2000-х годов преподавала на кафедре актёрского мастерства Щукинского училища. Помимо «Мимино», актриса сыграла в сериалах «Глухарь», «Брак по завещанию», «Такова жизнь», «Погоня за тенью» и других. В 2007 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.