Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 13:19

Омбудсмен Мишонова назвала гибель мальчика и его бабушки в Воскресенке трагедией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодняшнюю смерть шестилетнего ребёнка, погибшего после падения беспилотного летательного аппарата на частный дом в Воскресенке, прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она пообещала оказать всю необходимую помощь семье мальчика.

«Все должны понимать, что живём в непростое время. Надо быть начеку», написала она в своём Telegram-канале.

Вместе с шестилетним ребёнком в результате инцидента погибла и 78-летняя пенсионерка. Мишонова выразила соболезнования родителям мальчика и подчеркнула важность поддержки семьи в этот тяжёлый момент. Власти Московской области, по её словам, обеспечат необходимую помощь пострадавшим.

«Моя копия»: Дядя — о пятилетнем Ване, жизнь которого оборвалась во время атаки ВСУ на Подмосковье
«Моя копия»: Дядя — о пятилетнем Ване, жизнь которого оборвалась во время атаки ВСУ на Подмосковье

Напомним, что в ночь с 28 на 29 сентября в результате падения обломков сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов погибли два человека, в том числе ребёнок. Позже появилось видео с момента уничтожения вражеского БПЛА над Воскресенском.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar