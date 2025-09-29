Омбудсмен Мишонова назвала гибель мальчика и его бабушки в Воскресенке трагедией
Обложка © Life.ru
Сегодняшнюю смерть шестилетнего ребёнка, погибшего после падения беспилотного летательного аппарата на частный дом в Воскресенке, прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она пообещала оказать всю необходимую помощь семье мальчика.
«Все должны понимать, что живём в непростое время. Надо быть начеку», — написала она в своём Telegram-канале.
Вместе с шестилетним ребёнком в результате инцидента погибла и 78-летняя пенсионерка. Мишонова выразила соболезнования родителям мальчика и подчеркнула важность поддержки семьи в этот тяжёлый момент. Власти Московской области, по её словам, обеспечат необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, что в ночь с 28 на 29 сентября в результате падения обломков сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов погибли два человека, в том числе ребёнок. Позже появилось видео с момента уничтожения вражеского БПЛА над Воскресенском.
