Омбудсмен Мишонова назвала гибель мальчика и его бабушки в Воскресенке трагедией

Сегодняшнюю смерть шестилетнего ребёнка, погибшего после падения беспилотного летательного аппарата на частный дом в Воскресенке, прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она пообещала оказать всю необходимую помощь семье мальчика.

«Все должны понимать, что живём в непростое время. Надо быть начеку», — написала она в своём Telegram-канале.

Вместе с шестилетним ребёнком в результате инцидента погибла и 78-летняя пенсионерка. Мишонова выразила соболезнования родителям мальчика и подчеркнула важность поддержки семьи в этот тяжёлый момент. Власти Московской области, по её словам, обеспечат необходимую помощь пострадавшим.