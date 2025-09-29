Россиянку, жившую в индийской пещере вместе с детьми, вернули на Родину

Россиянка Нина Кутина с малолетними дочерьми, долгое время проживавшая в пещере в Индии, вернулась в Россию. Об этом Life.ru сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Отчёт о возвращении россиянки, которой приходилось вместе с детьми жить в пещере. Видео © Предоставлено Life.ru

«Благодаря совместным усилиям МИД России, ЕКЦС и внимания журналистов со всего мира нам удалось добиться возвращения нашей соотечественницы и её детей на родину», — отметил Мельников.

Задержанная в Индии женщина с детьми провела в депортационной тюрьме Бангалора почти полтора месяца в невыносимых условиях. Детям не предоставляли должную медицинскую помощь, лишали прогулок, душа и горячей воды, а питание и витамины доставлялись с опозданием. Мельников отметил, что эти условия противоречат международным стандартам и конвенциям ООН, и добавил, что женщина сама занималась образованием, творчеством и музыкальным развитием детей.

