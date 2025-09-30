Интервидение
29 сентября, 22:24

Нефтехимик продлил серию побед в КХЛ, обыграв московское Динамо со счётом 3:2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Onischenko

Нижнекамский «Нефтехимик» в гостях обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась на «ВТБ-Арене» и закончилась со счётом 3:2.

На 9-й минуте после стартового свистка счёт открыл игрок «Нефтехимика» Евгений Митякин. Также в составе нижнекамской команды голами отметились Матвей Надворный, забивший во втором периоде, и Андрей Белозеров, установивший окончательный счёт в третьем периоде. За «Динамо» шайбы забросили Артём Сергеев и Даниил Прохоров.

Перед началом матча символическое вбрасывание шайбы провела олимпийская чемпионка по баскетболу и мать знаменитого капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна Овечкина. Начало игры было задержано на 10 минут из-за технических проблем с освещением, а во время первого периода наблюдались затемнения в зонах ворот обеих команд.

Благодаря этой победе «Нефтехимик» продлил свою победную серию до четырёх матчей подряд. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 14 очков, набранных в десяти играх. Московское «Динамо», имея в активе 9 очков после девяти игр, находится на восьмом месте в Западной конференции. В следующем матче «Динамо» 2 октября примет челябинский «Трактор», а «Нефтехимик» в этот же день встретится дома с тольяттинской «Ладой».

Ранее ярославский «Локомотив» в напряжённом матче одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 3:2. Встреча прошла в Ярославле на «Арене-2000» и завершилась в овертайме. Эта победа стала для «Локомотива» уже пятой подряд. Тем временем «Автомобилист» в пяти последних матчах потерпел четвёртое поражение, а единственную победу добыл в серии буллитов над московским «Спартаком».

    avatar