Воевавший за ВСУ кузен Джей Ди Вэнса приглашён на форум безопасности в Польше
Нейт Вэнс. Обложка © X / Mr Shelby
Двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс, принимавший участие в боевых действиях на территории Украины, выступит в качестве спикера на форуме по вопросам безопасности в Варшаве. Об этом говорится на сайте мероприятия.
Согласно опубликованной программе, его дискуссия запланирована на вторник. Тема выступления обозначена как «Тяжёлые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины». Организаторы представили Нэйта Вэнса в рамках мероприятия как «ветерана войны на Украине».
А ранее сам Джей Ди Вэнс заявил, что Россия должна «проснуться и принять реальность» в ситуации конфликта на Украине. Вице-президент также обвинил Россию в том, что она якобы отказалась от контактов по решению кризиса. По его словам, это касается как двусторонних переговоров только с Киевом, так и формата с участием Вашингтона.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.