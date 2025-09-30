Воевавший за ВСУ кузен Джей Ди Вэнса приглашён на форум безопасности в Польше

Двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс, принимавший участие в боевых действиях на территории Украины, выступит в качестве спикера на форуме по вопросам безопасности в Варшаве. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Согласно опубликованной программе, его дискуссия запланирована на вторник. Тема выступления обозначена как «Тяжёлые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины». Организаторы представили Нэйта Вэнса в рамках мероприятия как «ветерана войны на Украине».