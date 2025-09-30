В Белгородской области завершили восстановительные работы после обстрелов ВСУ

В Белгородской области завершены работы по восстановлению объектов инфраструктуры, пострадавших во время обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Все восстановительные работы завершены, сейчас ещё завершается небольшая часть доналадочных работ. У нас 8 оконечных устройств системы оповещения сейчас пока не работают: это Белгород, Белгородский район, Шебекино и Яковлево, до конца сегодняшнего дня работы будут завершены, будем держать на контроле работу всех систем», — написал Гладков.

Губернатор выразил благодарность энергетикам и аварийным бригадам, а также специалистам из других регионов, которые обеспечили возвращение электричества и горячей воды в жилые дома и промышленные объекты.

Напомним, ранее в Белгороде после атаки ВСУ были зафиксированы проблемы с электроснабжением. «Водоканал» и больницы перешли на альтернативные источники электроэнергии. Власти на федеральном уровне занялись восстановлением электроснабжения Белгорода. Аварийные службы были обеспечены необходимым оборудованием и материалами, а в необходимых точках была предусмотрена резервная генерация.