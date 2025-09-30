Главу службы безопасности санатория в Петербурге задержали за создание ОПГ

Руководитель службы безопасности санатория «Северная Ривьера» в Петербурге Денис Иванов обвиняется в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом говорится в официальных документах.

«13 февраля 2025 года Иванов Денис, занимающий должность руководителя службы безопасности ООО «Северная Ривьера» был задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, в тот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — сказано в документе.

В расследовании также упоминается генеральный директор ООО «Элизиум» Егор Молчанов.

Компания «Северная Ривьера», зарегистрированная в Петербурге, занимается гостиничным бизнесом. Среди объектов организации — санаторный комплекс в Зеленогорске, курортном районе Северной столицы. В 2024 году выручка компании составила 246,9 млн рублей, что на 115,6% превышает показатели предыдущего года.

