Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 08:14

«Пророссийская повестка»: Политолог оценил вероятность визита Трампа в Москву

Политолог Халилов: Визит Трампа в Москву маловероятен

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Визит президента США Дональда Трампа в Москву мог бы компенсировать его текущие неудачи на украинском направлении, но возможная поездка сопряжена серьёзными политическими рисками, уверен политолог Неймат Халилов. Однако, по его словам, поездка американского лидера в Россию без предварительно достигнутых договорённостей могла бы быть представлена его оппонентами как «капитуляция» Вашингтона перед Кремлём.

«Важен и символический аспект локации: в отличие от Вашингтона, Москва как место встречи задала бы пророссийскую повестку мероприятия, лишив Вашингтон преимущества», — подчеркнул член экспертного клуба «Дигория».

При этом вероятность визита пока остаётся низкой, полагает собеседник РИА «ФедералПресс». В то же время он указал на множество тем для потенциальных переговоров: от ослабления санкций до вопросов безопасности в Арктике. Однако, помимо Москвы, существует множество других городов, где могли бы пройти встречи властей США и РФ, что снижает необходимость в визите именно в российскую столицу.

Песков рассказал, что Путин и Трамп общаются на ты
Песков рассказал, что Путин и Трамп общаются на ты

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался о перспективах проведения второго раунда переговоров с Дональдом Трампом. Политик подчеркнул, что хотя конкретные договорённости о новой встрече на высшем уровне в настоящее время отсутствуют, российская сторона сохраняет открытость для диалога. При этом в Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar