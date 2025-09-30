«Пророссийская повестка»: Политолог оценил вероятность визита Трампа в Москву

Визит президента США Дональда Трампа в Москву мог бы компенсировать его текущие неудачи на украинском направлении, но возможная поездка сопряжена серьёзными политическими рисками, уверен политолог Неймат Халилов. Однако, по его словам, поездка американского лидера в Россию без предварительно достигнутых договорённостей могла бы быть представлена его оппонентами как «капитуляция» Вашингтона перед Кремлём.

«Важен и символический аспект локации: в отличие от Вашингтона, Москва как место встречи задала бы пророссийскую повестку мероприятия, лишив Вашингтон преимущества», — подчеркнул член экспертного клуба «Дигория».

При этом вероятность визита пока остаётся низкой, полагает собеседник РИА «ФедералПресс». В то же время он указал на множество тем для потенциальных переговоров: от ослабления санкций до вопросов безопасности в Арктике. Однако, помимо Москвы, существует множество других городов, где могли бы пройти встречи властей США и РФ, что снижает необходимость в визите именно в российскую столицу.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался о перспективах проведения второго раунда переговоров с Дональдом Трампом. Политик подчеркнул, что хотя конкретные договорённости о новой встрече на высшем уровне в настоящее время отсутствуют, российская сторона сохраняет открытость для диалога. При этом в Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве.