30 сентября, 08:36

Покров Пресвятой Богородицы: Россиянам рассказали, что нужно сделать 14 октября

Православные россияне 14 октября отметят Покров Пресвятой Богородицы

Обложка © Life.ru

В октябре 2025 года православные верующие России отметят несколько значимых праздников, главным из которых станет Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Этот праздник, установленный в память о явлении Богородицы в Константинополе, традиционно сопровождается торжественными молебнами о заступничестве и семейном мире.

А 31 октября церковь чтит память апостола и евангелиста Луки — автора одного из Евангелий и первого иконописца образа Богородицы. Вместо многодневных постов в октябре будут лишь обычные постные среды и пятницы с возможностью послаблений в праздничные дни.

Народные традиции рекомендуют проводить праздничные дни в душевном спокойствии, избегая ссор и тяжёлой работы. Ближайшая поминальная суббота — Дмитриевская — состоится 2 ноября, но в течение октября можно поминать усопших молитвами и добрыми делами, сообщает РИА «ФедералПресс».

Напомним, 1 октября православная церковь чтит икону Божией Матери «Целительница». В этот же день наши предки на Руси отмечали День Арины Шиповницы. Как связаны два праздника и какие есть запреты на 1 октября, рассказывает Life.ru.

