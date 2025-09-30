Интервидение
30 сентября, 09:49

«Он напуган»: Шеф Пентагона стал параноиком после убийства Кирка

Daily Mail: Хегсет испугался за собственную безопасность после смерти Кирка

Обложка © ТАСС / АР

Шеф Пентагона Пит Хегсет в последние недели испытывает серьёзные опасения по поводу своей личной безопасности в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что Хегсет часто срывается на подчинённых, исполняет громкие тирады и всё больше времени уделяет вопросам личной безопасности.

По словам информаторов, эмоциональное состояние Хегсета изменилось после убийства консервативного активиста Чарли Кирка: его поведение журналисты описывают как «параноидальное» и «паническое». Якобы страхи главы ведомства подпитывает и его супруга, убеждённая, что муж может оказаться мишенью.

«Он, создавший образ воина, напуган», сказал собеседник.

Представитель Пентагона Шон Парнелл, как сообщает Daily Mail, опроверг эти утверждения и в ответном электронном письме. По данным издания, там он понаписал множество личных оскорблений, однако точных цитат не приводится.

«Мы сделаем это»: Трамп сообщил, о чём просил Кирк перед смертью
Напомним, что 31-летний Чарли Кирк был ярым противником помощи Киеву и сторонником налаживания отношений с РФ. 10 сентября его застрелили в университете Юты. Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого Тайлера Робинсона.

