«Он напуган»: Шеф Пентагона стал параноиком после убийства Кирка
Daily Mail: Хегсет испугался за собственную безопасность после смерти Кирка
Обложка © ТАСС / АР
Шеф Пентагона Пит Хегсет в последние недели испытывает серьёзные опасения по поводу своей личной безопасности в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что Хегсет часто срывается на подчинённых, исполняет громкие тирады и всё больше времени уделяет вопросам личной безопасности.
По словам информаторов, эмоциональное состояние Хегсета изменилось после убийства консервативного активиста Чарли Кирка: его поведение журналисты описывают как «параноидальное» и «паническое». Якобы страхи главы ведомства подпитывает и его супруга, убеждённая, что муж может оказаться мишенью.
«Он, создавший образ воина, напуган», — сказал собеседник.
Представитель Пентагона Шон Парнелл, как сообщает Daily Mail, опроверг эти утверждения и в ответном электронном письме. По данным издания, там он понаписал множество личных оскорблений, однако точных цитат не приводится.
Напомним, что 31-летний Чарли Кирк был ярым противником помощи Киеву и сторонником налаживания отношений с РФ. 10 сентября его застрелили в университете Юты. Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого Тайлера Робинсона.
